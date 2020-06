Stand: 03.06.2020 21:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Windanlagenbauer Enercon baut erneut Stellen ab

Die unruhigen Zeiten beim Auricher Windkraftanlagen-Herstellers Enercon gehen offenbar weiter. "Wir werden in der Enercon-Gruppe um einen weiteren Stellenabbau nicht herumkommen", sagte der für den Umbau engagierte Manager Martin Prillmann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ). Der Stellenabbau sei nötig, um die "Kosten im Anlagenbau auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu bringen". Zudem kündigte Prillmann an, einzelne Standorte und das damit verbundene Geschäft an externe Investoren abzugeben. Konkrete Angaben machte er allerdings nicht.

Videos 00:32 Niedersachsen 18.00 Enercon und EWE wollen kooperieren Niedersachsen 18.00 Der ostfriesische Windkraftanlagenhersteller Enercon und der Oldenburger Energieversorger EWE wollen kooperieren. Dazu wird ein gemeinsames Unternehmen gegründet. Video (00:32 min)

Enercon will internationaler werden

Bereits im vergangenen Jahr hatte Enercon den Abbau von bis zu 3.000 Arbeitsplätzen angekündigt. Als Begründung führte das Unternehmen eine schwächelnde Nachfrage in Deutschland an. Der Konzern will sich nun verstärkt auf Märkte in Europa, Asien und Südamerika konzentrieren, sagte Finanzchef Thomas Cobet der FAZ. Da die Fertigung teilweise vor Ort erledigt werden muss, gehe das zulasten mehrerer Zulieferbetriebe in Deutschland. Zum neuen Aufbau der Geschäfte gehört auch ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Energieversorger EWE aus Oldenburg, über das noch verhandelt wird.

