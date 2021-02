Stand: 08.02.2021 08:51 Uhr Wind und Wellen behindern Rettung von Frachter vor Juist

Starker Wind und hohe Wellen verzögern weiter die Rettung eines rund 26 Kilometer vor der Insel Juist treibenden manövrierunfähigen Frachters. Bei einem ersten Rettungsversuch am frühen Montagmorgen sei die Abschleppleine gebrochen, sagte der Sprecher des Havariekommandos, Timo Paechnatz. Mittlerweile sei es den Einsatzkräften gelungen, eine neue Schleppverbindung herzustellen. "Die Lage ist jederzeit unter Kontrolle gewesen und das Schiff weit genug vom Festland entfernt", so der Sprecher. Der achtköpfigen Besatzung gehe es gut. Er ist mit Gipskartonplatten beladen. "Nach wie vor ist der Plan des Havariestabes, den Havaristen so lange zu sichern, bis er in einen sicheren Hafen gebracht werden kann", sagte Paechnatz. Seinen Angaben nach hatte ein Maschinenschaden am Sonntagnachmittag die Weiterfahrt des 90 Meter langen Stückgutfrachters "Peak Bilbao" verhindert. Der unter niederländischer Flagge fahrende Frachter ist mit Gipskarton-Platten beladen und war auf dem Weg von Polen nach England in der deutschen Bucht unterwegs.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.02.2021 | 09:30 Uhr