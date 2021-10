Stand: 04.10.2021 15:25 Uhr Wilstedt: 28-Jähriger auf K117 tödlich verunglückt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 117 zwischen Wilstedt und Bülstedt (Landkreis Rotenburg) ist am Montagmorgen ein 28-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam der Mann gegen 6.30 Uhr aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Er starb am Unfallort.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.10.2021 | 15:00 Uhr