Stand: 15.06.2020 07:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wilhelmshaven: Zug erfasst Auto an Bahnübergang

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Nordwestbahn ist in Wilhelmshaven ein 34-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der 32 Jahre alte Beifahrer wurde reanimiert und in eine Klinik gebracht. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer mit seinem Wagen am Sonntagabend an einem Bahnübergang eine Halbschranke umfahren. Der Zug konnte trotz Notbremsung die Kollision nicht mehr vermeiden. Zehn Reisende sowie der Lokführer blieben unverletzt. Der Pkw habe Feuer gefangen, das aber von anderen Verkehrsteilnehmern gelöscht werden konnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.06.2020 | 07:30 Uhr