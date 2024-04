Stand: 12.04.2024 14:36 Uhr Wilhelmshavens Wahrzeichen Kopperhörner Mühle wird saniert

Die Kopperhörner Mühle in Wilhelmshaven wird in diesem Jahr außen und innen saniert. Darüber informierten der Mühlenverein und Vertreter des städtischen Eigenbetriebs "Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven" (GGS) bei einem Ortstermin. Neben einer neuen Galerie, die außen an der Mühle herumführt, soll auch die undichte Dachpappe am Achtkant unterhalb der Mühlenkappe ersetzt werden. Im Inneren des Galerieholländers werden Wände und Böden erneuert. Dort seien Schäden durch einen falschen Anstrich entstanden, so Ulrich Iserlohe, ehrenamtlicher Müller beim Mühlenverein. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich insgesamt auf rund 350.000 Euro. Ein Teil werde durch Spenden finanziert, so die Stadt. Die Mühle aus dem Jahr 1839 ist neben der Kaiser-Wilhelm-Brücke eines der Wahrzeichen Wilhelmshavens.

