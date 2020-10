Stand: 05.10.2020 08:44 Uhr Wilhelmshavener Krankenhaus-Chef ist abberufen

Mit sofortiger Wirkung ist der Wilhelmshavener Krankenhaus-Chef Reinhold Keil abberufen worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das hat der Aufsichtsrat am Freitag beschlossen. Damit darf Keil nicht mehr als Geschäftsführer in der Klinik arbeiten. Es gebe grundlegende Differenzen zwischen Keil und dem Aufsichtsrat darüber, wie das Geschäft des Wilhelmshavener Klinikums in Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, den Führungskräften und den Mitarbeitenden geführt wird, so Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos), der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums ist. Ein aktueller Anlass, der nicht näher genannt wurde, habe dazu geführt, dass Keil als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung abberufen wurde. Keil selbst hatte seinen Vertrag zuvor bereits zum Ende des Jahres 2021 gekündigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.10.2020 | 08:30 Uhr