Stand: 28.05.2024 08:21 Uhr Wilhelmshaven will Bürgerbegehren zu neuer Stadthalle

Eine Stadthalle im Pumpwerk-Park in Wilhelmshaven? Darüber sollen nach Willen der Stadt die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Am Montagabend habe der Verwaltungsausschuss beschlossen, in dieser Frage ein Bürgerbegehren durchzuführen, teilte die Stadt mit. Den Angaben zufolge müssen dafür nun innerhalb von sechs Monaten 6.400 Unterschriften gesammelt werden. Gelinge das, werde es einen Bürgerentscheid geben, hieß es. Laut Stadt soll dabei die Frage gestellt werden, ob auf dem Areal des Pumpwerk-Parks eine Stadthalle gebaut werden soll oder nicht. Wilhelmshaven sucht bereits seit Jahren einen geeigneten Standort für eine neue Stadthalle.

