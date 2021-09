Wilhelmshaven in Regenbogenfarben: Zum ersten Mal CSD Stand: 04.09.2021 20:07 Uhr Zum ersten Mal in Wilhelmshaven haben Lesben, Schwule, Transsexuelle und viele weitere den Christopher Street Day (CSD) in Wilhelmshaven gefeiert.

"Uns geht darum sichtbar zu sein", sagt Organisatorin Anke Hieronymus - und zwar auch abseits von Städten, in denen man den CSD schon seit Jahrzehnten kennt. Die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) sollte ausdrücklich kein reiner Karneval sein sondern vor allem ein politischer Umzug. Das Hauptthema: Toleranz und Akzeptanz durch Aufklärung. Um 14 Uhr startete der Umzug Valoisplatz, am Abend wurden die Teilnehmer zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Lutherkirche empfangen.

