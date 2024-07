Wilhelmshaven feiert zum 47. Mal das "Wochenende an der Jade" Stand: 03.07.2024 15:17 Uhr Ab Donnerstag können beim "Wochenende an der Jade" in Wilhelmshaven nicht nur Traditions- und Arbeitsschiffe besichtigt werden. Bis Sonntag erwartet Besuchende ein Programm mit viel Musik, Kirmes - und Fußball EM.

Weitere Highlights sind auch in diesem Jahr die vielen unterschiedlichen Schiffe, die am Bontekai anlegen. Rund um den Großen Hafen finden auf verschiedenen Bühnen OpenAir-Konzerte statt. Außerdem erwartet Besuchende ein Kirmes-Areal mit Fahrgeschäften, ein Kinderprogramm, ein großer Kunsthandwerkermarkt mit Flohmarkt und verschiedene Mitmach-Aktionen. Marine und Bundeswehr präsentieren sich auf der Wiesbadenbrücke an der Jadeallee mit Einsatzfahrzeugen und vielen Informationen.

EM 2024: Viertelfinale Deutschland - Spanien auf Großbildleinwand

Die Konzerte und Bühnenprogramme beim "Wochenende an der Jade" sind kostenfrei, das Viertelfinal-Spiel Deutschland - Spanien soll auf einer Großbildleinwand übertragen werden. Bei dem Hafenfest werden laut den Veranstaltenden rund 300.000 Gäste erwartet. Das Wochenende an der Jade endet am Sonntag mit einem großen Abschlussfeuerwerk ab 23 Uhr.

