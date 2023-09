Stand: 11.09.2023 10:19 Uhr Wilhelmshaven feiert bundesweiten Manga Day 2023

Beim zweiten bundesweiten Manga Day machen auch die Wilhelmshavener mit. Ausrichter sind die VHS und die Stadtbibliothek. Am kommenden Samstag, 16. September, dreht sich alles um die beliebten Comics japanischer Machart mit Leseproben, Greenscreen-Fotos und einer Cosplay-Bastel-Aktion. Alle Mangafans können sich im Foyer Leseproben der Verlage abholen, teilte eine Stadtsprecherin mit. Mit dabei sind etablierte Serien bis hin zu aktuellen Neuheiten, quer durch die Genres Fantasy, Action, Romance oder Mystery. Wer sich mit oder ohne Kostüm in beliebte Manga-Welten hineinversetzen möchte, kann den Greenscreen und den Fotodrucker der Stadtbibliothek nutzen. Der Manga Day in Wilhelmshaven findet von 14 bis 17 Uhr statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.09.2023 | 09:30 Uhr