Wilhelmshaven erteilt Baufreigabe für Wattenmeer-Zentrum Stand: 25.03.2021 06:49 Uhr Mit der Genehmigung kann der Bau des Trilateralen Weltnaturerbe-Wattenmeer-Partnerschaftszentrums (TWWP) starten.

Bis 2023 soll am Banter See in Wilhelmshaven der Arbeitsplatz für rund 80 dänische, niederländische und deutsche Wattenmeerforscher sowie für die Nationalparkverwaltung entstehen.

Stadt muss Millionen-Kredit aufnehmen

Der moderne hohe Bau nutzt einen alten Kriegsbunker als Sockel und Basis und schließt ihn gleichzeitig mit Glaswänden ein. Die geplanten Baukosten haben sich von anfangs acht Millionen Euro allerdings bereits auf 23 Millionen verteuert. Die Stadt Wilhelmshaven muss dafür einen Kredit in Höhe von 13 Millionen aufnehmen, dem die niedersächsische Kommunalaufsicht noch zustimmen muss, teilte Oberbürgermeister Carsten Feist am Mittwoch mit.

Forschungsthemen: Klimawandel und Artenschutz

Auf der anderen Seite werde die Stadt mit diesem internationalen Gebäude so etwas wie die Weltnaturerbe-Hauptstadt. Klimawandel und Artenschutz, das seien die beiden Hauptthemen, denen sich die Forscher hier zum Schutz des Wattenmeeres widmen würden, sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD).

