Wilhelmshaven erstellt erstmals Mietspiegel

3.000 Wohnungsmieterinnen und -mieter in Wilhelmshaven erhalten nach Ostern per Post einen Fragebogen. Die Stadt will damit zum ersten Mal einen Mietspiegel erstellen. Die Teilnahme an der Befragung ist verpflichtend. Das regelt seit Juli 2022 ein neues Gesetz. Demnach sind alle Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern gehalten, einen solchen Mietspiegel zu verfassen. Ermittelt wird für die vergangenen sechs Jahre, wie hoch die Mieten für vergleichbare Wohnungen sind. Dabei geht es um die Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage der Wohnung. Das Ergebnis der Mieterbefragung soll im zweiten Quartal 2023 vorliegen.

