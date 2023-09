Stand: 11.09.2023 12:34 Uhr Wilhelmshaven dankt Soldatinnen und Soldaten für Einsatz

Die Stadt Wilhelmshaven möchte am Montagabend der Marine für ihre Einsätze in diesem Jahr danken. Dazu gibt es um 18:30 Uhr auf dem Rathausplatz einen Einsatzrückkehrappell, an dem rund 350 Personen teilnehmen. Es treten die Soldatinnen und Soldaten an, die in diesem Jahr auf Marineschiffen unterwegs waren. Außerdem kommen zivile und militärische Mitarbeiter aus dem Marinearsenal und dem Logistikzentrum der Bundeswehr zu der Feier. Verwandte und Freunde sind ebenfalls eingeladen. Das Marinemusikkorps Wilhelmshaven wird spielen. Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) und der Kommandeur der Einsatzflottille 2, Admiral Axel Schulz, werden beim Appell als offizielle Vertreter den Einsatz der Soldaten würdigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.09.2023 | 08:30 Uhr