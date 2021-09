Wilhelmshaven begrüßt Hapag-Lloyd-Interesse am JadeWeserPort Stand: 14.09.2021 12:23 Uhr Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd steht offenbar kurz davor, beim JadeWeserPort einzusteigen. Die Wilhelmshavener Hafenwirtschaftsvereinigung würde diese Entscheidung begrüßen.

Für den JadeWeserPort hätte der Einstieg der größten deutschen Reederei positive Auswirkungen - davon geht die Hafenwirtschaftsvereinigung aus. Denn dadurch würden mehr Schiffe Deutschlands einzigen Tiefwasserhafen ansteuern und es könnte mehr Ladung umgeschlagen werden. Für Hapag-Llyoyd entstehen derzeit zwölf Containerschiffe der neuesten Generation, die die Vorteile des JadeWeserPort in Wilhelmshaven nutzen könnten: das tiefe Fahrwasser und die kurze Distanz in die Deutsche Bucht.

Hapag-Lloyd bislang größter Kunde im Hamburger Hafen

Bislang ist Hapag-Lloyd größter Kunde im Hamburger Hafen. Innerhalb der Reedereiallianz gibt es aber Forderungen, Hamburg künftig weniger häufig anzulaufen. Die Reederei hat in den vergangenen Monaten den Einstieg am JadeWeserPort geprüft. Nach Informationen des NDR in Hamburg könnte darüber in zwei Wochen der Aufsichtsrat entscheiden. Da hat allerdings auch die Stadt Hamburg eine Stimme, die rund 14 Prozent der Aktien von Hapag-Lloyd hält.

Maersk will Anteil am JadeWeserPort verkaufen

Neben der positiven Aussicht auf den möglichen Einstieg von Hapag-Lloyd gibt es aber auch eine schlechte Nachricht für den JadeWeserPort: Die weltgrößte Reederei Maersk aus Dänemark will ihren Anteil von 30 Prozent an dem Hafen verkaufen. Maersk konzentriert sich dann laut Hafenwirtschaft offenbar mehr auf Bremerhaven und Rotterdam.

