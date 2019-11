Stand: 17.11.2019 10:01 Uhr

Wilhelmshaven: Zwei 23-Jährige sterben bei Unfall

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Wilhelmshaven sind in der Nacht zu Sonntag ein 23-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren beide bei dem Aufprall aus ihrem Auto geschleudert worden, sie starben noch am Unfallort. In dem zweiten Wagen wurde der Fahrer schwer verletzt. Unklar ist laut Polizei, warum die Autos auf gerader Strecke zusammenstießen. Die Straße war bis in den Morgen in beide Richtungen gesperrt.

Wilhelmshaven: Zwei Tote bei Unfall 17.11.2019 10:45 Uhr In Wilhelmshaven sind in der Nacht zu Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie sind aus ihrem Auto geschleudert worden, als es mit einem anderen Wagen frontal kollidierte.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.11.2019 | 08:00 Uhr