Stand: 11.04.2024 08:40 Uhr Wilhelmshaven: Wieder Feuer an Oberschule - Unterricht fällt aus

Am frühen Donnerstagmorgen ist zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ein Feuer an einer Oberschule in Wilhelmshaven ausgebrochen. Der Hausmeister bemerkte den Brand nach Polizeiangaben, als er am Morgen die Schule öffnen wollte. Die Feuerwehr konnte den Brand mittlerweile löschen. Der Schaden ist gering, so die Polizei. Trotzdem fällt der gesamte Unterricht am Nordsee-Campus aus, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Ob in den kommenden Tagen wieder Unterricht stattfinden kann, ist noch unklar. Bereits zwischen Freitag und Montag hatten Unbekannte ein Feuer im Sekretariat der Schule gelegt. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

