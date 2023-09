Wilhelmshaven: Wasserstoff-Verarbeitung statt Vogelschutzgebiet? Stand: 19.09.2023 22:12 Uhr Der Rat der Stadt Wilhelmshaven entscheidet am Mittwoch voraussichtlich über weitreichende Änderungen am Voslapper Groden: Wird ein EU-Vogelschutzgebiet für einen Wasserstoff-Energiepark aufgegeben?

Das Vogelschutzgebiet war in den vergangenen Jahren entstanden. Es umfasst eine Fläche von 250 Hektar. Der Stadtrat will über den Flächennutzungsplan und das Bauvorhaben der Firma TES abstimmen, die auf den Flächen Anlagen zum Import und der Verarbeitung von grünem Wasserstoff bauen will. Es ist eines der Kernprojekte zur Energiewende in Deutschland, das die Nähe zur See benötigt. Der Wasserstoff soll mit Schiffen importiert werden.

Karte: Voslapper Groden, Wilhelmshaven

Ausschüsse stimmen zu, Umweltverbände sind dagegen

In einer gemeinsamen Sitzung hatten sich zuvor der Ausschuss für Planen und Bauen sowie der Umweltausschuss mehrheitlich für eine solche Industrieanlage ausgesprochen. Die Pläne darüber sollen für die Öffentlichkeit sechs Wochen lang einsehbar sein. Umweltverbände sind gegen das Vorhaben, weil die von der Firma TES angekauften Ausgleichsflächen kein gleichwertiger Ersatz für das EU-Vogelschutzgebiet seien.

Was ist "grüner Wasserstoff"? Wasserstoff ist keine Energiequelle wie Erdöl, Wind oder Sonnenenergie, sondern ein Energiespeicher. Von Natur aus kommt Wasserstoff nur in gebundener Form vor, etwa in Wasser oder Erdgas. Um das farblose chemische Element aus dieser Bindung abzuspalten, ist Energie notwendig. Dabei wird Wasser (H2O) in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) aufgespalten. Für umweltfreundlichen "grünen Wasserstoff" werden Erneuerbare Energien wie Solar- oder Wind-Energie verwendet, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten (Elektrolyse).

Weitere Informationen Wilhelmshaven: Marine-Stadt am Jadebusen Ein Spaziergang führt zu Sehenswürdigkeiten wie Kaiser-Wilhelm-Brücke und Aquarium. Lohnend ist eine Fahrt mit dem Schiff. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Artenschutz Energiewende Umweltschutz Wasserstoff