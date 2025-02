Stand: 21.02.2025 07:40 Uhr Wilhelmshaven: Vorerst keine neue Stadthalle am Pumpwerk

In Wilhelmshaven wird es vorerst keine neue Stadthalle am Pumpwerk geben. Der Stadtrat hat sich am Mittwochabend mit 22 zu 15 Stimmen und drei Enthaltungen dazu entschieden, die Planungen nicht weiter voranzutreiben. Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) und große Teile der CDU wollten die Stadthalle am neuen Standort nach eigenen Angaben weiter planen - auch, um abzusehen, in welchem Umfang auf Fördermittel aus der aktuellen Kohlestrukturhilfe zurückgegriffen werden könne. SPD und die Gruppe "Gemeinsam Bunt" plädierten dagegen: Ein Bürgervotum vor einem Vierteljahr habe nur geringes Interesse am Neubau beim Pumpwerk gezeigt. Und es sei auch eine Stadthalle am alten Standort Grenzstraße machbar, hieß es. Mit dieser Entscheidung des Rats liegt das Vorhaben nun für mindestens sechs Monate auf Eis.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.02.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wilhelmshaven