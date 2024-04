Stand: 04.04.2024 13:46 Uhr Wilhelmshaven: Versorger "Bonn" kehrt aus Nordatlantik zurück

Der Einsatzgruppenversorger "Bonn" kehrt am Freitag nach drei Monaten von einem Einsatz nach Wilhelmshaven zurück. Schiff und Besatzung waren nach Angaben der Bundeswehr Teil eines ständigen NATO-Verbandes in der Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik. Dieser Verband bewacht und schützt die Ostflanke des Bündnisses. Die "Bonn" ist als einer von insgesamt drei Einsatzgruppenversorgern eines der größten Schiffe am Marinestützpunkt in Wilhelmshaven. Diese Schiffe führen Treibstoff, Munition, Nahrungsmittel und ein Hospital an Bord mit. Unterwegs im Nordatlantik betankte die "Bonn" unter anderem einen Flugzeugträger, so Fregattenkapitän Eike Deußen. Die 183-köpfige Besatzung, die zuletzt Einsätze im Mittelmeer gefahren hatte, erlebte laut Kommandant Deußen diesmal Polarlichter, vorbeiziehende Wale und die verschneite norwegische Küste.

AUDIO: 75 Jahre NATO - Feiern im Schatten des Krieges (4 Min) 75 Jahre NATO - Feiern im Schatten des Krieges (4 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine Bundeswehr