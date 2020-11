Wilhelmshaven: Verpuffung in Fleischerei gibt Rätsel auf Stand: 18.11.2020 21:37 Uhr Erst war von einer Explosion die Rede, dann von einer Verpuffung. In Wilhelmshaven wurde in der Nacht zu Mittwoch eine Fleischerei beschädigt. Offenbar wurde eine Knochensäge gestohlen .

Nach einer Verpuffung in einer Metzgerei in Wilhelmshaven sollen hochwertige Produktionsgeräte entwendet worden sein. Unter anderem fehle eine große schwere Knochensäge, die vielleicht mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Die Beamten hoffen nun auf Zeugenhinweise. Kurz nach Mitternacht war es zu der Verpuffung gekommen, bei der das Gebäude erheblich beschädigt wurde. Laut Polizei könne es sich möglicherweise auch um eine Explosion gehandelt haben, wie zunächst vermutet. Verletzt wurde niemand.

Ermittlungen in alle Richtungen

Brandermittler und Kriminaltechniker sicherten von den frühen Morgenstunden an stundenlang Spuren. Die Ursache für die Verpuffung war zunächst unklar. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Angaben wurde eine Flüssigkeit in der Metzgerei gefunden. Um was für eine Substanz es sich handelte, war zunächst unbekannt.

