Stand: 27.08.2020 10:09 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wilhelmshaven: Unterricht fällt wegen Corona aus

Wegen eines Corona-Falls findet vorerst kein Unterricht an der Oberstufe der IGS Wilhelmshaven statt. Das hat die Stadt am Donnerstag mitgeteilt. Der Unterricht in der Mittelstufe kann aufgrund der räumlichen Trennung dagegen wie geplant durchgeführt werden. Nach Angaben der Stadt war bei einem Reiserückkehrer aus der Oberstufe das Coronavirus nachgewiesen worden. Die betroffene Person habe Kontakte zu anderen Schülern gehabt. Das Gesundheitsamt hat bereits angefangen, die Kontaktketten nachzuverfolgen und weitere Quarantäne-Anordnungen auszusprechen.

