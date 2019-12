Stand: 03.12.2019 11:50 Uhr

Wilhelmshaven: Umwelthilfe will LNG-Pläne stoppen

Verflüssigtes Erdgas, in Fachkreisen als Liquid Natural Gas oder LNG bekannt, soll dazu beitragen, die Energieversorgung in Deutschland zu sichern. An drei Standorten an der Nordseeküste gibt es bereits Pläne für den Bau von LNG-Import-Terminals. Einer davon ist Wilhelmshaven. Doch während die Hafen-Wirtschaftsvereinigung von den Plänen begeistert ist, hält die Deutsche Umwelthilfe (DUH) das avisierte Projekt für zu gefährlich und deshalb für nicht genehmigungsfähig. Das Rechtsgutachten liegt NDR Niedersachsen vor. Demnach fällt das LNG-Terminal unter die Kategorie Störfallbetrieb, für den besondere Auflagen gelten. Die DUH schließt eine Klage nicht aus.

Schwimmendes Gasterminal in der Außenjade

Das LNG-Terminal in Wilhelmshaven ist in der Außenjade geplant, etwa anderthalb Kilometer vom Ufer entfernt. In der Fachsprache wird es als Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) bezeichnet. Dabei handelt es sich im Prinzip um ein Tankschiff, das zu einem schwimmenden Gaslager umfunktioniert wird. Es soll das flüssige Erdgas, das unter anderem aus dem Wüstenstaat Katar geliefert werden soll, von den Gastankern übernehmen, an Bord verdampfen und über eine Rohrleitung an Land pumpen. Von dort aus soll es dann über Pipelines in ganz Deutschland verteilt werden.

Problem: Sturmfluten und Nähe zum Wattenmeer

Die DUH sieht aber gerade an der Küste große Probleme für ein LNG-Terminal. Die Berliner Rechtsanwältin Cornelia Ziehm, die das Gutachten für die Umwelthilfe verfasst hat, argumentiert mit dem Anstieg des Meeresspiegels durch den Klimawandel, mit extremen Sturmfluten und mit der Nähe zum Nationalpark Wattenmeer. Außerdem kritisiert sie die für das Terminal notwendigen Baggerarbeiten in der Jade. Dass die Deutsche Umwelthilfe für massiven Ärger sorgen kann, hat sie bereits in der Feinstaub-Debatte bewiesen, indem sie in vielen deutschen Innenstädten Dieselfahrverbote erwirkte. Auch das schleswig-holsteinische Brunsbüttel, das ebenfalls als möglicher Standort für ein deutsches LNG-Terminal in der Diskussion steht, musste aufgrund der DUH-Kritik schon nachbessern. Über den tatsächlichen Standort ist allerdings noch gar nicht entschieden. Neben Wilhelmshaven und Brunsbüttel ist auch Stade im Rennen.

Wilhelmshaven hofft auf wirtschaftlichen Aufschwung

In Wilhelmshaven hofft man, dass ein LNG-Terminal die lang anhaltende wirtschaftliche Flaute beenden könnte. Die Arbeitslosigkeit in der Jadestadt ist hoch, die Marine hat viele Stellen gestrichen. Auch der Umschlag am JadeWeserPort, dessen rasante Zuwachszahlen kurzzeitig für Optimismus gesorgt hatten, ist schon wieder rückläufig. Und so ist die LNG-Begeisterung bei der Wilhelmshavener Hafen-Wirtschaftsvereinigung groß. Präsident John Niemann wird nicht müde, Wilhelmshavens Vorzüge für ein solches Terminal zu schildern: "Das tiefe Fahrwasser haben nur wir, die Seetransportkette ist einzigartig und das Wendebecken groß genug für die Schiffe, die das LNG an der Nordseeküste löschen sollen." Daran ändere auch das Rechtsgutachten der Deutschen Umwelthilfe nichts.

Terminal in der Nähe von Vogelschutzgebiet geplant

Ulrich Meyerholt, Umweltrechtler an der Universität Oldenburg, sieht in dem Rechtsgutachten aber durchaus das Potenzial, das Projekt zu verzögern. Er verweist vor allem auf die Nähe zu einem von der EU ausgewiesenen Vogelschutzgebiet. Weil das Terminal zudem von einem privaten Investor betrieben werden soll, liege die Hürde für eine Genehmigung noch höher. Je länger sich die Dauer der Genehmigung hinziehe, desto unwahrscheinlicher werde der Bau des LNG-Terminals, sagen Experten. Denn die Zeit laufe gegen fossile Energieträger wie LNG. Dagegen werde die Erforschung der Wasserstofftechnik zunehmend interessant. Auch das führt die Deutsche Umwelthilfe als Argument gegen das Terminal ins Feld.

