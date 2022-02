Stand: 04.02.2022 17:27 Uhr Wilhelmshaven: Trauernder Pfau löst Polizeieinsatz aus

Zwei Elfjährige haben in Wilhelmshaven die Polizei gerufen: Wie die Polizei am Freitag mitteilte, glaubten die Kinder am Mittwoch, die Hilfeschreie einer Frau zu hören. Die Schreie kämen von einem verlassenen Gehöft, sagten der Junge und das Mädchen den Beamten. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Pfau gerufen hatte, den ein Ehepaar auf einem Bauernhof hält. Das männliche Tier trauerte um seine kürzlich verstorbene Partnerin, wie das Ehepaar erklärte. Die Rufe könne man durchaus verwechseln, so die Polizei. Die Beamten lobten das Verhalten der Kinder. Sie hätten "eigenverantwortlich und couragiert" gehandelt.

