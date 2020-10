Stand: 02.10.2020 15:35 Uhr Wilhelmshaven: Terminal für Gebrauchtwagen ist eröffnet

In Wilhelmshaven ist am Freitag ein Terminal offiziell in Betrieb gegangen, über das Gebrauchtwagen von Europa nach Afrika verschifft werden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) nahm an der Eröffnung teil. Betreiber des neuen Auto-Terminals an der Nordseeküste ist das Unternehmen Mosolf.

