Wilhelmshaven: Tanker "Ane" liefert Diesel aus Russland an Stand: 18.01.2023 10:32 Uhr Ein mit 40.000 Tonnen russischem Diesel beladenes Tankschiff löscht heute in Wilhelmshaven seine Ladung. Das ist möglich, weil die Sanktionen für den Kraftstoff erst Anfang Februar in Kraft treten.

Die Diesel-Lieferung wird beim Konzern HES an der Seebrücke im Stadtteil Voslapp abgepumpt. Der Tanker "Ane" (zuvor "Ance") war mit dem Kraftstoff in einem Hafen am Finnischen Meerbusen nahe der russischen Stadt St. Petersburg gestartet.

Unternehmen füllen Diesel-Lager auf

"Das Schiff bewegt sich im Rahmen der EU-Sanktionen gegen Russland, nach denen das Verbringen von Diesel in die Europäische Union zurzeit noch gestattet ist", teilte das niedersächsische Wirtschaftsministerium dazu mit. Kurzfristige, einmalige Geschäfte sind erlaubt, wie auch das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte. Vor Inkrafttreten der Sanktionen am 5. Februar füllen Unternehmen deshalb noch ihre Diesel-Lager auf. Rohöl-Importe aus der Russischen Föderation sind verboten.

18.01.2023

