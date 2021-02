Stand: 10.02.2021 15:34 Uhr Wilhelmshaven: Stiftung Diakonie am Meer sammelt Bekleidung

Die Stiftung Diakonie am Meer in Wilhelmshaven bittet angesichts der anhaltenden Kälte um Kleiderspenden für wohnungslose Menschen. Bedarf besteht an Handschuhen, Wollmützen und winterfesten Schuhen. Insbesondere werden Kleidungsgrößen für Männer (Konfektionsgrößen 50 bis 56) und Schuhe ab Größe 42 benötigt. Abgegeben werden kann die Kleidung in der Weserstraße 192 an Vormittagen zwischen 9 und 12 Uhr. Auch in Jever ist an Vormittagen die Abgabe von Winterkleidungsspenden für Wohnungslose in der Lindenstraße 16 möglich. Die Ausgabe an Bedürftige erfolgt durch die Mitarbeitenden im Tagesaufenthalt im Haus der Diakonie sowie im Wohnheim für Wohnungslose.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.02.2021 | 15:30 Uhr