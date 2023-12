Stand: 22.12.2023 15:25 Uhr Wilhelmshaven: St. Willehad-Hospital wird neue Sammelunterkunft

Die Stadt Wilhelmshaven bekommt eine neue Sammelunterkunft für Geflüchtete im ehemaligen St.-Willehad-Hospital. Das hat der Stadtrat in dieser Woche nach monatelanger Debatte in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. Die Verwaltung muss nach Angaben der Stadt nun noch einen Mietvertrag für das Gebäude abschließen. Zwischenzeitlich war auch ein leer stehendes Zollgebäude im Gespräch, aber diese Immobilie müsste aufwendig hergerichtet werden, um Menschen aufnehmen zu können, hatte die Bundesanstalt für Immobilien (BIMA) als Eigentümerin argumentiert. Wilhelmshavens Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) ärgert das sehr. "Mir scheint, dass die BIMA uns das Gebäude schlichtweg nicht überlassen wollte", so Feist. Den Kommunen sei vom Bund mehr Hilfe bei der Flüchtlingsbetreuung zugesagt worden. Das Gegenteil sei passiert.

