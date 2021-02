Stand: 16.02.2021 11:55 Uhr Wilhelmshaven: Polizei überführt Drogendealer

Der Polizei in Wilhelmshaven ein Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Wie erst jetzt bekannt wurde, durchsuchten Kräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven bereits in der vergangenen Woche eine Wohnung und einen Schrebergarten. Zuvor hatte es einen anonymen Hinweis gegeben, wonach dort größere Mengen Drogen aufbewahrt werden. Bei der Razzia fanden die Ermittler unter anderem Amphetamine und Marihuana. Zwei Beschuldigte, ein Mann und eine Frau, zeigten sich in Teilen geständig, mit den Drogen gehandelt zu haben.

