Wilhelmshaven: Polizei sucht 33-Jährigen nach Beil-Attacke Stand: 14.06.2022 22:35 Uhr In Wilhelmshaven hat ein 33-jähriger Mann seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Beil attackiert. Danach ist er geflüchtet. Die Polizei fahndet jetzt mit allen verfügbaren Kräften nach ihm.

Zeugen hatten der Polizei zunächst gesagt, dass der 33-Jährige in seine Wohnung geflüchtet sei. Aufgrund der Gefährdungslage zog die Polizei dort zusätzliche Kräfte zusammen. Allerdings mussten die Polizisten dann feststellen, dass sich der Gesuchte doch nicht in der Wohnung verschanzt hatte. Jetzt werde im näheren Umfeld nach dem Mann gesucht, der bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten war, wie eine Sprecherin dem NDR in Niedersachsen sagte. Weitere Details wollte sie aufgrund der aktuellen Ermittlungen nicht nennen.

Der 33-Jährige hatte am frühen Dienstagnachmittag in einem Geschäft in der Innenstadt von Wilhelmshaven sowohl seine Ex-Partnerin als auch Unbeteiligte mit einem Beil angegriffen. Die Ex-Partnerin erlitt dabei zwei leichtere Verletzungen, die übrigen Personen blieben unverletzt - auch, weil laut Polizei weitere Zeugen in das Geschehen eingriffen. Der Ex-Partnerin ging es am Abend laut der Polizei-Sprecherin "den Umständen entsprechend gut".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.06.2022 | 06:30 Uhr