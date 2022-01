Wilhelmshaven: Polizei evakuiert Büro- und Geschäftsgebäude Stand: 18.01.2022 15:41 Uhr Im Norden von Wilhelmshaven ist am Dienstagmorgen eine Firma für Technik- und Computerzubehör geräumt worden. Das Gebiet war noch am Nachmittag weiträumig abgesperrt.

Laut der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland handelt es sich um eine größere Einsatzlage. Genauere Angaben wollten die Ermittler zunächst nicht machen. Etwa 150 Menschen, vor allem das Personal der Firma aus dem Computergeschäft in der Preußenstraße, wurden gegen 9 Uhr aus mehreren Gebäudeteilen in Sicherheit gebracht. Die Stadtwerke stellten mehrere Busse in der Nähe bereit, in denen sich die Evakuierten aufwärmen konnten.

Autoverkehr wird umgeleitet

Feuerwehr und Polizei waren am Dienstagnachmittag weiter mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Verkehr im betroffenen Bereich im Norden von Wilhelmshaven wird umgeleitet.

