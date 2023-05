Stand: 16.05.2023 11:13 Uhr Wilhelmshaven: Polizei entdeckt Drogenplantage im Keller

Nach einem Hinweis hat die Polizei in Wilhelmshaven mehrere hundert Cannabis-Pflanzen sichergestellt. Außerdem wurden Lampen und Bewässerungsanlagen für die illegale Drogenplantage beschlagnahmt. Zwischen den Pflanzen entdeckten die Beamten auch einen 32-jährigen Mann. Ihn nahm die Polizei fest. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ gegen den polizeibekannten Verdächtigen einen Haftbefehl. Die Polizei stellte in dem Keller in Wilhelmshaven außerdem fest, dass Wasser und Strom für die Pflanzen illegal aus den Netzen abgezapft worden war. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.05.2023 | 13:30 Uhr