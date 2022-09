Stand: 01.09.2022 10:41 Uhr Wilhelmshaven: Plan für zweites LNG-Terminal wird konkreter

Nach NDR Informationen sollen heute erste Verträge zwischen dem Bund und einer privaten Firma aus Belgien für ein zweites LNG-Terminal in Wilhelmshaven unterschrieben werden. Eine Überlastung des Ferngasnetzes in der Region um Wilhelmshaven sei durch ein zweites Terminal nicht zu befürchten, heißt es beim Energieversorger EWE. Ein erstes LNG-Terminal in Wilhelmshaven soll kommenden Winter in Betrieb gehen. Dort soll verflüssigtes Erdgas (LNG) aus anderen Ländern anlanden und ins deutsche Gasnetz gespeist werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.09.2022 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Erdgas Energie