Stand: 16.11.2023 11:00 Uhr Wilhelmshaven: Pkw prallt mit Rettungswagen zusammen

Ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven und ein Pkw sind am Mittwochnachmittag aus unbekannter Ursache zusammengeprallt. Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte, ereignete sich der Unfall, obwohl der Rettungswagen mit eingeschaltetem Einsatzhorn und Blaulicht in die Kreuzung vor dem Stadttheater gefahren war. Durch die Wucht des Aufpralls kam das Auto den Angaben zufolge erst an einer Hauswand zum Stehen. Dabei wurde der Fahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt. Patienten waren nicht im Einsatzfahrzeug.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min