Wilhelmshaven: Notbetreuung und Unterricht nach Schulbrand Stand: 19.03.2021 15:31 Uhr Nach dem Großbrand an der Marion-Dönhoff-Schule in Wilhelmshaven gibt es ab Montag eine Notbetreuung. Auch der Unterricht startet teilweise wieder.

Die Abschlussklassen der Haupt- und Realschule werden ab Dienstag in den Räumen der Volkshochschule (VHS) unterrichtet. Alle anderen Schülerinnen und Schüler bleiben in der Woche bis zu den Osterferien im Distanzunterricht. Die Notbetreuung richtet sich an Kinder, deren Eltern berufstätig sind.

Ausweichquartiere für die Klassen gesucht

Die Marion-Dönhoff-Schule, deren Ostteil durch das Feuer am Mittwoch komplett zerstört wurde, hat insgesamt 575 Schülerinnen und Schüler. Schulleitung und Stadt suchen für die Zeit nach den Ferien noch nach geeigneten Ausweichquartieren. Schulleiter Christian Stöver sagte, er wolle so schnell wie möglich und mit so vielen Schülern wie möglich wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren. Informationen für Eltern gibt es unter der Telefonnummer (04421) 16 44 00.

Eltern können Versicherungsansprüche geltend machen

Die betroffenen Eltern können sich wegen Versicherungsansprüchen an die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer wenden. Sie sollen Listen mit sämtlichen Dingen abgeben, die ihre Kinder beim Ausbruch des Feuers in ihren Klassenräumen zurücklassen mussten und die dadurch zerstört wurden. Dazu zählen Bekleidung, Turnzeug, Schulranzen, Bücher, Rucksäcke, Federmäppchen und sonstiges Material für den Unterricht. Die Eltern sollen die Gegenstände und deren Wert notieren und über die Lehrkräfte beim Sekretariat der Schule einreichen.

