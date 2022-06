Stand: 30.06.2022 13:13 Uhr Wilhelmshaven: Mutmaßlicher Tankstellenräuber in U-Haft

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Wilhelmshaven vom vergangenen Sonntag ist ein Verdächtiger in Haft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe sich einer der beiden 24 und 27 Jahre alten mutmaßlichen Täter noch am Tattag auf einer Wache gestellt. Er habe den angeblichen Mittäter benannt. Am Mittwoch durchsuchten Fahnder die Wohnungen der beiden Männer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, einen Angestellten der Tankstelle mit Messern bedroht und Spirituosen entwendet zu haben.

