Wilhelmshaven: Marineschiff "Bonn" hat nach Einsatz angelegt Stand: 21.12.2021 12:07 Uhr Der Einsatzgruppenversorger (EGV) "Bonn" ist am Dienstag vom Mittelmeer-Einsatz "Irini" zurückgekehrt. Angehörige haben die rund 200 Soldatinnen und Soldaten in Wilhelmshaven empfangen.

Am Kai spielte ein Marine-Musikcorps für die Rückkehrer. Seit Anfang September waren Schiff und Besatzung im Auftrag der Vereinten Nationen im Einsatz, um das Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen. Dabei werden Schiffe auf ihren Handelsrouten auf versteckte Waffen und Treibstoff kontrolliert. Die Besatzung hat nach Angaben von Fregattenkapitän Eike Deußen in der verhältnismäßig kurzen Zeit 20 sogenannte Friendly Approaches (Gesprächsbesuche) und 662 Hailings (Abfragen von Handelsschiffen) durchgeführt. "Somit standen wir mit über 680 Schiffen in Kontakt - deutlich mehr als jedes andere Schiff, welches derzeit im 'Irini'-Verband aktiv ist", so der Kommandant.

EGV "Bonn" ab Mai in der Ägäis

Die "Bonn" ist mit 174 Metern Länge und 20.000 Tonnen Gewicht das größte Schiff der Marine. Mit einer 200-köpfigen Besatzung versorgt es auch andere Schiffe mit Kraftstoff, Munition und Material und kann auch Hubschrauber an Bord einschiffen. Die nächste Fahrt ist schon geplant: Der EGV "Bonn" und seine Besatzung sollen im Mai für weitere sechs Monate Teil eines NATO-Verbandes in der Ägäis sein.

