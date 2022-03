Stand: 15.03.2022 07:27 Uhr Wilhelmshaven: Mann bedroht Einsatzkräfte

In Wilhelmshaven sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Montagabend in einer Wohnung von einem bewaffneten Mann bedroht worden. Der 65-Jährige mehrere Tage nicht gesehen worden - deshalb hatten die Beamten am Nachmittag nach ihm schauen wollen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Wegen der Bedrohung verließen sie die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus jedoch wieder - der Mann habe sich daraufhin eingeschlossen. Der Bereich um das Haus in einer Fußgängerzone wurde gesperrt. Spezialkräfte der Polizei seien schließlich am späten Abend in die Wohnung eingedrungen und hätten den Mann festgenommen. Er wurde in eine Klinik gebracht. In der Wohnung sei eine mutmaßliche Schreckschusswaffe gefunden worden, hieß es weiter. Verletzt wurde niemand.

VIDEO: Wilhelmshaven: 65-Jähriger von Spezialkräften festgenommen (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.03.2022 | 07:30 Uhr