Stand: 28.02.2021 13:20 Uhr Wilhelmshaven: Kinder fallen beim Spielen in den Banter See

In Wilhelmshaven ist am Sonnabendnachmittag ein Achtjähriger beim Spielen ausgerutscht und in den Banter See gefallen. Als seine Zwillingsschwester versuchte, ihm zu helfen, fiel sie ebenfalls in das kalte Wasser. Das teilte die Polizei mit. Die Mutter sprang daraufhin ebenfalls in den See, um ihre Kinder zu retten. Passanten alarmierten die Einsatzkräfte. Als diese am See ankamen, hatte ein Ehepaar aus Jever alle drei Familienmitglieder bereits unversehrt aus dem Wasser geholt. Die durchnässten Zwillinge und ihre Mutter seien danach vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.02.2021 | 14:00 Uhr