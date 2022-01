Wilhelmshaven: Investoren-Gruppe plant Wasserstoff-Fabrik Stand: 23.01.2022 10:02 Uhr Eine belgische Investoren-Gruppe will in Wilhelmshaven ein Terminal errichten, um Methan aus dem Mittleren Osten zu importieren. Dieses soll später vor Ort in Wasserstoff gewandelt werden.

Auf dem Voslapper Groden bei Wilhelmshaven soll in den kommenden fünf Jahren die erste Giga-Watt Fabrik entstehen, in der industriell in großem Maßstab grüner Wasserstoff hergestellt wird. Die belgischen Investoren wollen laut der "Welt am Sonntag" insgesamt 2,5 Milliarden Euro investieren.

Lies sieht "gigantische Chance"

Vier bis sechs Supertanker der Suez-Klasse sollen in einer Art Kreislaufverkehr das synthetische Methan aus dem Mittleren Osten nach Wilhelmshaven bringen. Aus dem Methan soll dann in mehreren Ausbauschritten so viel Wasserstoff hergestellt werden, das allein damit zehn Prozent des deutschen Energiebedarfs gedeckt werden könnten. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) zeigte sich dem Bericht zufolge begeistert von den Plänen. Das Projekt sei eine gigantische Chance nicht nur für die Region, sondern für die Energiewende insgesamt, so Lies gegenüber der Zeitung.

