Stand: 12.07.2021 17:28 Uhr Wilhelmshaven: Güterzug aus China am JadeWeserPort erwartet

Am Dienstag wird am Wilhelmshavenener JadeWeserPort zum ersten Mal ein direkter Güterzug aus der chinesischen Provinz Anhui erwartet. Laut JadeWeserPort-Marketinggesellschaft ist der Zug nur halb so lange unterwegs wie ein Containerschiff. Außerdem sei der Platz auf Schiffen derzeit knapp und teuer. Da sei es gut, wenn man Alternativen habe und auch den Zug anbieten könne. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird den Zug aus der Stadt Hefei um 12.30 Uhr persönlich begrüßen, und zwar gemeinsam mit Hafenvertretern und dem Generalkonsul der Volksrepublik China.

