Stand: 13.06.2022 14:12 Uhr Wilhelmshaven: Fregatte "Lübeck" läuft zum letzten Mal ein

Besondere Rückkehr in Wilhelmshaven: Am Donnerstag läuft die Fregatte "Lübeck" ein letztes Mal in den Marine-Stützpunkt ein. Das Schiff wird Ende des Jahres außer Dienst gestellt. Die Fregatte kehrt zurück von einer NATO-Unterstützungsmission im Mittelmeer. Nach Marine-Angaben hat das Schiff in 32 Dienstjahren mehr als 850.000 Seemeilen zurückgelegt - eine Strecke knapp 40-mal um die Welt.

Weitere Informationen Letzter Einsatz für Fregatte "Lübeck" hat begonnen Angehörige verabschiedeten Besatzung und Schiff am Montag in Wilhelmshaven. Im Juni soll die "Lübeck" zurück sein. (17.01.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.06.2022 | 06:30 Uhr