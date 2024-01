Stand: 03.01.2024 12:33 Uhr Wilhelmshaven: Feuerwehr rettet Bewohner über Drehleitern

Am frühen Mittwochmorgen ist in Wilhelmshaven der Keller eines Hauses in Brand geraten. Das Feuer hatte laut einer Sprecherin der Stadt bereits auf eine Wohnung übergegriffen. Durch die massive Rauchentwicklung im Treppenhaus hätten die Bewohner ihre Wohnungen nicht mehr selbst verlassen können - die Einsatzkräfte retteten sie teilweise mit Drehleitern. Die Feuerwehr konnte den Brand nach einer halben Stunde unter Kontrolle bringen. Die evakuierten Personen kamen zeitweise in einem Bus unter, den die Stadtwerke-Verkehrsbetriebe zur Verfügung stellten.

