Stand: 18.10.2022 09:38 Uhr Wilhelmshaven: Feuerwehr löscht mehrere kleine Brände

Mehrere Brände haben am Montagabend die Feuerwehr in Wilhelmshaven beschäftigt. Zunächst wurden die Retter zu einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt gerufen. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Haus unverletzt verlassen. Zeitgleich wurde ein brennender Papiercontainer gemeldet, wenig später ein weiterer Kellerbrand, ebenfalls in der Innenstadt. Auch hier konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen. Die Polizei ermittelt nun die Ursachen.

