Stand: 19.10.2022 11:18 Uhr Wilhelmshaven: Fahrradfahrer stößt Frau um und raubt sie aus

Am Dienstag hat ein unbekannter Mann in Wilhelmshaven eine 41 Jahre alte Fahrradfahrerin verletzt und ausgeraubt. Der Täter hatte sein Opfer nach Angaben der Polizei gegen 20.40 Uhr auf dem Lönsweg mit einem Fahrrad überholt und durch einen Stoß zu Fall gebracht. Der Unbekannte drückte die am Unterarm verletzte Frau daraufhin zu Boden, durchwühlte deren Rucksack und entwendete die Geldbörse. Der Mann flüchtete auf seinem Fahrrad. Laut Polizei soll er etwa 1,80 Meter groß und zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei sucht zwei weitere Fahrradfahrer, die der 41-Jährigen kurz vor der Tat entgegen gekommen waren und den Täter möglicherweise gesehen haben. Zeugen können sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer (04421) 94 20 melden.

