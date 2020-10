Stand: 23.10.2020 09:30 Uhr Wilhelmshaven: Deichbrücke wird für Sanierung ausgehoben

Die Deichbrücke in Wilhelmshaven verlässt am Montag ihren angestammten Platz und wir in den kommenden Monaten grundsaniert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die mehr als 100 Jahre alte Drehbrücke sollte ab 10 Uhr mit einem Schwimmkran ausgehoben und zum Hannoverkai transportiert werden. Die Stadt hatte zuvor potenzielle Zuschauer gebeten, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten und ausreichend Abstand zu anderen Zuschauern zu wahren.

Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen.

