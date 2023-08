Stand: 02.08.2023 14:20 Uhr Wilhelmshaven: Brand in Tattoostudio - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Brandes in einem Tattoostudio in Wilhelmshaven aufgenommen. Zeugen hätten in der Mitscherlichstraße einen Mann beobachtet, der am Mittwoch gegen 4 Uhr morgens einen Gegenstand durch die Scheibe geworfen haben soll und dann flüchtete, teilte die Polizei mit. Anschließend brannte es im Inneren. Offenbar hatte ein Sofa, das hinter dem Fenster stand, durch den Gegenstand Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Bewohnerinnen und Bewohner waren den Angaben zufolge nicht gefährdet. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. Der Tatverdächtige ist etwa 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, hat wenig bis keine Haare und trug schwarz-blaue Kleidung. Wer Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04421) 94 20 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.08.2023 | 13:30 Uhr