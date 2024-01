Wilhelmshaven: Bauern blockieren JadeWeserPort und A29 Stand: 29.01.2024 11:33 Uhr Im Norden Niedersachsens demonstrieren erneut Landwirte gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Landwirte haben am frühen Morgen den JadeWeserPort mit Traktoren blockiert.

Nach NDR Informationen sollen die Bauern mit 40 landwirtschaftlichen Fahrzeugen alle Zufahrten zugestellt haben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämen nur zu Fuß auf das Gelände. Man habe einen Shuttleservice eingerichtet, sagte Steffen Leuthold, Sprecher des Betreibers Eurogate, dem NDR in Niedersachsen. Es würden drei Schiffe abgefertigt, die in der Nacht in den Hafen eingelaufen waren. Lastkraftwagen könnten das Gelände weder befahren noch verlassen. Die Betriebsabläufe im Güterverkehrszentrum seien massiv gestört, hieß es.

Auch A29 abschnittsweise betroffen

Nach Angaben der Polizei soll die Zahl der Trecker rund um den JadeWeserPort im Laufe des Tages weiter steigen. 20 Landwirte waren laut Polizei im nördlichen Oldenburger Stadtgebiet unterwegs. Der Konvoi soll dann Richtung Wilhelmshaven gefahren sein. Die A29 ist wegen der Blockaden zwischen JadeWeserPort und Voslapp in beiden Richtungen gesperrt.

Polizei erwartet bis zu 1.500 Trecker in Hamburg

Hunderte Traktoren versuchen derweil, den Verkehr in Hamburg zum Stillstand zu bringen. Einem Sprecher der Verkehrsleitstelle zufolge sind fünf Konvois auf Haupteinfallstraßen in die Stadt gefahren - einer davon aus dem Landkreis Rotenburg. Bis zum Nachmittag erwartet die Polizei rund 1.500 Trecker in der Hansestadt.

Protest richtet sich gegen Agrarpolitik des Bundes

Bundesweit hatte es zuletzt zahlreiche Protestaktionen der Landwirte gegeben, weil die Bundesregierung Agrardiesel nicht länger subventionieren und die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge beenden wollte. Inzwischen hat die Bundesregierung einen Teil der Entscheidungen rückgängig gemacht. Die Bauern wollen ihre Proteste dennoch fortsetzen.

