Stand: 30.10.2023 07:29 Uhr Wilhelmshaven: Auto prallt in Fußgängerzone in Supermarkt

In Wilhelmshaven ist ein Autofahrer am Sonntagabend mit seinem Wagen in die Front eines kleinen Supermarkts gefahren. Die Polizei geht davon aus, dass der 22-Jährige beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte - vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Weil die Polizei vermutet, dass der Mann Drogen genommen hatte, wurde die Entnahme eine Blutprobe angeordnet. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

