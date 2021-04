Stand: 01.04.2021 15:21 Uhr Wilhelmshaven: Aus für Steinkohlekraftwerk besiegelt

Das vom Energiekonzern Uniper betriebene Steinkohlekraftwerk Wilhelmshaven wird noch in diesem Jahr abgeschaltet. Das Steinkohlekraftwerk mit einer Leistung von 757 Megawatt werde bis zum 8. Dezember dieses Jahres den kommerziellen Betrieb einstellen und endgültig stillgelegt, teilte Uniper mit. Das 1976 in Betrieb genommene Kraftwerk erhielt dafür in einer Auktion der Bundesnetzagentur den Zuschlag. Dort konnten sich Versorger bis Anfang Januar bewerben, um vielleicht noch etwas Geld für die Stilllegung zu erhalten. Diese Regelung greift auch für das Kraftwerk Mehrum am Mittellandkanal bei Peine.

