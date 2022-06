Wilhelmshaven: Arbeiter tauschen Düker von Behelfsbrücke aus Stand: 22.06.2022 17:32 Uhr In Wilhelmshaven war die Behelfsbrücke über dem Ems-Jade-Kanal bei Wilhelmshaven vorübergehend gesperrt. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Deichbrücke mussten Arbeiter den sogenannten Düker austauschen.

Der Düker ist eine unterirdische Konstruktion für Rohrleitungen, die die Südseite des Großen Hafens mit Trink- und Abwasserleitungen, Internet und Gas versorgt. Der alte Düker war mehr als 100 Jahre alt. Am Mittwoch hat ein Schwimmkran das neue, 40 Meter lange und 140 Tonnen schwere Metallkonstrukt von der Süd Kaje in den Kanal gehoben und an der entsprechenden Stelle in den Kanal versenkt. Damit der Schwimmkran genügend Platz hat, musste "die Brücke ausgeschwommen und beiseite gepackt werden", sagte Stadtbaurat Niksa Marisic dem NDR in Niedersachsen.

VIDEO: Arbeiten an Wilhelmshavener Deichbrücke haben begonnen (1 Min)

Bürgermeister wirbt um Verständnis bei den Touristen

Die Behelfsbrücke war bereits am Mittwochnachmittag wieder zugänglich. Die Touristen mussten während der Sperrung lange Umwege zum Südstrand in Kauf nehmen. Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) warb um Verständnis. "Wir sind auch nicht glücklich darüber, aber es gibt eben Zeitfenster in denen eine solche Baumaßnahme gemacht werden kann", sagte Feist dem NDR Niedersachsen. Am Bahnhof gebe es entsprechende Hinweise für die Busverbindung zum Südstrand.

